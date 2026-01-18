Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thói quen dùng điện thoại cần tránh vì gây hại hậu môn

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/01/2026 00:08 GMT+7

Khi sự chú ý bị cuốn vào màn hình điện thoại, thời gian ngồi trên bồn cầu lúc đại tiện thường kéo dài hơn mức cần thiết. Hệ quả là tạo ra những tác động bất lợi cho hậu môn, trực tràng mà nhiều người không nhận ra.

Dùng smartphone trong nhà vệ sinh đã trở thành một thói quen của nhiều người. Lướt mạng xã hội, đọc tin hay xem video ngắn trong lúc đi vệ sinh thường được xem là vô hại, thậm chí giúp tranh thủ chút thời gian, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thói quen dùng điện thoại cần tránh vì gây hại hậu môn - Ảnh 1.

Dùng điện thoại khi đại tiện sẽ kéo dài thời gian đại tiện một cách không cần thiết, từ đó gây hại cho hậu môn

ẢNH: AI

Tuy nhiên, đại tiện là một hoạt động sinh lý phức tạp, liên quan chặt chẽ đến áp lực ổ bụng, sàn chậu, cơ thắt hậu môn và cấu trúc niêm mạc mạch máu của trực tràng. Vấn đề chính không nằm ở chiếc điện thoại mà ở việc nó khiến người dùng ngồi lâu hơn trên bồn cầu.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Plos One cho thấy những người có thói quen dùng smartphone khi đi vệ sinh thường ngồi lâu hơn 5 phút/lần so với với những người không dùng. Thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Vì sao ngồi lâu trên bồn cầu lại gây hại hậu môn? 

Để hiểu vì sao ngồi lâu trên bồn cầu lại gây vấn đề thì cần nhìn vào cấu tạo của ống hậu môn. Tại đây tồn tại các đệm hậu môn, tức cấu trúc gồm những mô mạch máu và mô liên kết, có vai trò giúp kín hậu môn và kiểm soát đại tiện.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Clinics in Colon and Rectal Surgery cho thấy khi áp lực tại vùng này tăng lên trong thời gian dài, các đệm hậu môn dễ bị ứ máu, phù nề và sa xuống. Hệ quả là hình thành trĩ. Những hành động gây tăng áp lực thường gặp là ngồi bồn cầu lâu hoặc rặn nhiều. Do đó, ngồi lâu khi đại tiện không chỉ là vấn đề mất thời gian mà còn là áp lực tác động liên tục lên những cấu trúc vốn rất nhạy cảm.

Smartphone còn ảnh hưởng gián tiếp đến hành vi đại tiện. Khi mải mê nhìn màn hình, nhiều người có xu hướng trì hoãn việc đứng dậy dù đã đi xong. Một khả năng khác là ngồi chờ trên bồn cầu trong khi cơ thể chưa thật sự sẵn sàng đại tiện. Cả hai tình huống đều dễ dẫn đến những lần rặn không cần thiết. 

Các nghiên cứu cho thấy đại tiện bình thường đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa trực tràng, cơ thắt và sàn chậu. Khi rặn sai thời điểm hoặc kéo dài thời gian ngồi, sự phối hợp này bị phá vỡ, làm tăng nguy cơ táo bón và khó đại tiện về lâu dài. Táo bón và rặn nhiều không chỉ tăng nguy cơ bị trĩ mà còn là cả những rối loạn nặng hơn, chẳng hạn sa trực tràng.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế dùng điện thoại khi đi đại tiện, thời gian ngồi bồn cầu chỉ nên là vài phút, uống đủ nước và ăn đủ chất xơ, theo Healthline.

