Thói quen mỗi ngày giúp gen Z giữ vững năng lượng ngày hè

Thay đổi nhỏ, cải thiện lớn

Hoàng Minh (27 tuổi, chuyên viên IT), bắt đầu ngày mới lúc 5 giờ 30 sáng bằng việc chạy bộ trước giờ làm. Thói quen này được bắt đầu từ cuối năm ngoái và duy trì đến nay. Song gần đây, khi thời tiết nóng nên, mọi thứ với Minh bắt đầu khó hơn. Trước đây, Minh chỉ mất 1 giờ 15 phút để hoàn thành quãng đường chạy 10km. Nhưng đến gần đây, thời gian đã kéo lên 1 tiếng 40 phút.

Nhiều người có xu hướng mệt hơn khi tập luyện cùng cường độ nhưng vào mùa hè

"Thời gian trước, chạy bộ là một kiểu nạp năng lượng bắt đầu ngày mới của tôi. Giờ đây, thói quen này trở thành gánh nặng, khiến tôi mệt mỏi khi bước vào bàn làm việc dù vẫn ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa", Minh so sánh.

Sau khi tìm hiểu, anh nhận ra mình tập nhiều nhưng không bù đắp đủ những gì cơ thể thực sự cần, nên quyết định điều chỉnh chế độ ăn và bổ sung thêm vi chất vào mỗi sáng, sau bữa ăn. Cảm giác "cạn kiệt" dần biến mất theo thời gian.

Tương tự Hoàng Minh, Thùy Trang (28 tuổi, kế toán) cũng có cảm giác mệt mỏi, kiệt sức từ khi hè về. Trang có con trai 2 tuổi, trong khi khối lượng công việc tăng đột biến, khiến cô gần như không có thời gian ăn uống đầy đủ.

Ngoài giờ làm việc, nhiều mẹ trẻ muốn dành thời gian cho con lẫn bản thân nhưng không đủ năng lượng

"Cơ thể tôi rệu rã nhưng tôi không được phép bệnh lúc này. Tôi vừa muốn dành thời gian cạnh con để chứng kiến sự phát triển của bé, cũng muốn đi tập để nâng cao sức khỏe nhưng không có thời gian. Tôi cần một giải pháp đơn giản giúp giữ vững năng lượng và phù hợp để sử dụng hàng ngày", bà mẹ trẻ bộc bạch.

Cô bắt đầu bổ sung vi chất mỗi sáng trước khi làm những việc khác. Vài tuần sau, Trang nhận ra tình trạng mệt mỏi giảm hẳn, có nhiều năng lượng cho những hoạt động ngoài giờ như tập luyện hay chăm sóc con cái.

Không làm văn phòng như Hoàng Minh hay Thùy Trang, Thanh An (26 tuổi) lựa chọn công việc sáng tạo nội dung để thỏa mãn đam mê du lịch. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể cô phải liên tục phải thích nghi với giờ sinh hoạt đảo lộn, từ đó sinh ra cảm giác mệt mỏi.

Di chuyển liên tục trong mùa hè khiến cơ thể nhanh chóng mất sức, dẫn đến mệt mỏi

"Cảm giác tệ nhất là khi bạn đang ở một nơi tuyệt vời nhưng cơ thể không còn sức để tận hưởng", An chia sẻ. Kể từ đó, An xem việc bổ sung vi chất như một phần không thể thiếu trong những chuyến đi. Thói quen này giúp cô giữ vững năng lượng để thoải mái di chuyển và trải nghiệm thêm nhiều điều mới mà không lo mệt mỏi hay kiệt sức.

Chủ động chăm sóc sức khỏe đúng cách

Câu chuyện của Hoàng Minh, Thùy Trang và Thanh An cho thấy mệt mỏi kéo dài không đến từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là kết quả cộng hưởng của 5 tác nhân gây mệt mỏi kéo dài như rối loạn nhịp sinh học, thiếu vi chất dinh dưỡng, ít vận động, áp lực tâm lý và ô nhiễm từ môi trường đô thị. Để thực sự thoát khỏi vòng lặp đó, chăm sóc sức khỏe không thể dừng lại ở ăn uống lành mạnh hay tập thể dục đơn thuần mà cần đồng thời cân bằng của 4 trụ cột gồm dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi và bổ sung vi chất đúng, đủ và đều đặn..

Trong bối cảnh này, việc tìm đến các giải pháp bổ sung vi chất tổng hợp đang trở thành xu hướng ưu tiên của người trẻ hiện đại. Chỉ với một viên uống được chuẩn hóa về hàm lượng, tích hợp đa dạng các thành phần thiết yếu, người dùng đã có thể sở hữu một phương thức chăm sóc sức khỏe tối giản nhưng mang lại hiệu suất tối ưu trong việc tái tạo năng lượng và củng cố thể trạng.

Nhân sâm từ xa xưa đã nổi tiếng có khả năng phục hồi thể trạng, bổ sung năng lượng

Giữa nhiều loại thực phẩm bổ sung trên thị trường, nhân sâm vẫn là một trong những dược liệu quý giá nhất với khả năng phục hồi thể trạng và tái tạo sinh lực đã được bảo chứng qua nhiều thế kỷ.

Đáng chú ý, hoạt chất từ nhân sâm G115 hoạt động theo cơ chế thích nghi. Thay vì một viên uống gây kích thích nhất thời, nhân sâm G115 lại giúp cơ thể điều hòa phản ứng với căng thẳng từ từ. Từ đó, cơ thể dần cải thiện chất lượng giấc ngủ; giảm mệt mỏi tinh thần khi phải xử lý công việc cường độ cao kéo dài; tăng cường trí nhớ và hiệu suất nhận thức, đặc biệt có ý nghĩa với những ai làm việc trí óc liên tục; đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch. Ngoài ra, vitamin và khoáng chất cũng là các yếu tố cần thiết, đóng vai trò nền tảng cho sức khỏe tổng thể. Chúng hoạt động như những chất xúc tác giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng, xây dựng hệ miễn dịch.

Với những người trẻ, cuộc sống hiện đại với áp lực dồn dập đòi hỏi năng lượng bền bỉ cho các hoạt động cả ngày. Sản phẩm bổ sung năng lượng từ nhân sâm G115 và 18 loại vitamin và khoáng chất mỗi sáng không chỉ là giải pháp bù đắp thiếu hụt dưỡng chất mà là một cách giữ vững năng lượng, chủ động chăm sóc sức khỏe của chính mình, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống.

