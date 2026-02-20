Thói quen sạc đầy có thể rút ngắn tuổi thọ pin laptop

Tuy nhiên, với pin lithium-ion được trang bị trên các laptop hiện đại, việc sạc đầy 100% thực sự có thể gây hại cho tuổi thọ của pin. Nguyên nhân vì pin lithium-ion hoạt động tốt nhất khi được giữ ở mức khoảng 80% dung lượng tối đa. Việc duy trì mức sạc này giúp giảm áp lực lên pin, từ đó kéo dài tuổi thọ của laptop.

Hãy tránh sạc pin laptop đến mức 100% nếu muốn kéo dài tuổi thọ pin ẢNH: REUTERS

Khi sạc đầy, các ion lithium trong pin bị dồn vào một phía, tạo ra điện áp cao và gây áp lực lên cấu trúc hóa học của pin, tương tự như một quả bóng bay bị bơm căng quá mức. Nghiên cứu cho thấy, pin lithium-ion chỉ có thể chịu được từ 300 đến 500 chu kỳ sạc đầy, trong khi nếu được sạc ở mức 40 - 80%, nó có thể chịu được từ 1.000 đến 2.000 chu kỳ sạc đầy. Vì vậy, việc tránh sạc đầy không chỉ bảo vệ sức khỏe của pin mà còn giúp tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Cách giới hạn sạc pin cho laptop

Hầu hết laptop hiện nay đều có cài đặt để giới hạn mức sạc ở khoảng 80%. Người dùng có thể dễ dàng kích hoạt tính năng này thông qua phần mềm như Lenovo Vantage, MyASUS hoặc Dell Power Manager. Ngay cả khi laptop mà người dùng sở hữu không có tính năng này, việc sử dụng các ứng dụng bên thứ ba là điều có thể thực hiện, tuy nhiên người dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi cài đặt các ứng dụng này.

Khi đã thiết lập giới hạn sạc, việc sử dụng laptop hằng ngày sẽ trở nên đơn giản hơn. Người dùng chỉ cần sử dụng máy như bình thường và có thể chuyển chế độ sạc về 100% khi cần thiết, chẳng hạn như khi đi du lịch.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc đặt giới hạn sạc không chỉ là một thói quen tốt mà còn là cách để bảo vệ khoản đầu tư của mình. Thay vì xem 100% là đích đến, hãy xem 80% là mức "đầy" cho việc sử dụng hằng ngày, từ đó giúp người dùng duy trì hiệu suất của laptop trong nhiều năm tới.