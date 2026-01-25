Thói quen vô tình làm giảm tốc độ Wi-Fi Mesh

Tuy nhiên, nhiều người thường mắc phải sai lầm trong việc cài đặt hệ thống Wi-Fi Mesh, dẫn đến tình trạng tín hiệu yếu hoặc tốc độ chậm. Hiểu được những sai lầm này sẽ giúp người dùng giải quyết các vấn đề khó chịu trong quá trình sử dụng.

Thiết lập các nút Wi-Fi Mesh không phù hợp

Một trong những lỗi phổ biến là đặt các nút vệ tinh quá gần nhau. Nhiều người nghĩ rằng việc chồng chéo tín hiệu sẽ tạo ra một vùng phủ sóng mạnh mẽ hơn, nhưng thực tế là, khi các nút vệ tinh nằm quá gần, chúng có thể gây ra hiện tượng nhiễu đồng kênh, làm tăng mức nhiễu nền và khiến thiết bị khó phân biệt tín hiệu rõ ràng.

Thiết lập sai hệ thống Wi-Fi Mesh sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm lướt web của người dùng ẢNH: T3

Việc đặt các nút vệ tinh quá gần sẽ dẫn đến tình trạng "máy khách bám dính" khi thiết bị không chuyển đổi giữa các nút một cách mượt mà và gây ra hiện tượng giật hình trong các cuộc gọi video hoặc độ trễ khi chơi game.

Ngược lại, việc đặt các nút vệ tinh quá xa nhau cũng gây ra vấn đề, đặc biệt là nhiều người mắc sai lầm khi đặt nút ở những khu vực "chết" của mạng, như phòng ngủ, mà không nhận ra rằng nút này cần có kết nối mạnh với router chính để hoạt động hiệu quả. Nếu nút vệ tinh nằm ở vị trí có tín hiệu yếu, nó sẽ chỉ phát lại tín hiệu kém, dẫn đến tốc độ internet chậm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng quá nhiều nút vệ tinh cũng có thể gây tắc nghẽn. Nhiều người thường nghĩ rằng một ngôi nhà lớn cần nhiều thiết bị hơn, dẫu vậy, một hệ thống với hai thiết bị (một router và một nút vệ tinh) thường đủ cho các ngôi nhà cỡ trung bình. Việc thêm nhiều nút không cần thiết có thể làm giảm hiệu suất mạng, tương tự như việc có quá nhiều loa phát nhạc trong một không gian nhỏ.

Để tối ưu hóa mạng lưới Wi-Fi Mesh, hãy đảm bảo rằng các nút được đặt ở vị trí hợp lý, không quá gần cũng không quá xa nhau, và chỉ sử dụng số lượng thiết bị cần thiết để duy trì hiệu suất mạng tốt nhất.

Vị trí đặt router cũng ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu đến nút vệ tinh ẢNH: T.L

Đặt và sử dụng router không hợp lý

Vị trí của router (nút chính) cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu suất mạng Wi-Fi Mesh. Nhiều người thường giấu router trong tủ hoặc sau các vật cản để trông gọn gàng nhưng lại làm suy yếu tín hiệu. Để tối ưu hóa hiệu suất, router nên được đặt ở vị trí cao, trung tâm trong nhà để tín hiệu phát ra mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, mạng lưới Wi-Fi Mesh yêu cầu tất cả các nút sử dụng cùng một hệ thống để quản lý lưu lượng. Việc kết hợp router với hệ thống Mesh mới hoặc các nút không tương thích có thể gây ra tình trạng gián đoạn kết nối. Để có trải nghiệm tốt nhất, người dùng nên sử dụng phần cứng đồng nhất và cùng một hệ điều hành.

Nếu gặp phải bất kỳ vấn đề nào nêu trên, người dùng chỉ cần thực hiện một vài điều chỉnh nhỏ trong nhà có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm mạng Wi-Fi Mesh trong tương lai.