1 đêm, bắt 4 tàu hút cát 'chui' trên 2 con sông ở Quảng Trị

Trên tàu lúc này có 2 “cát tặc” là Lê Minh Thái (33 tuổi) và Lê Tâm Chuẩn (34 tuổi, cùng trú thôn An Lợi, xã Triệu Độ) và 20 m3 cát. Toàn bộ phương tiện, tang vật đã được bàn giao lại cho Công an H.Triệu Phong thụ lý theo thẩm quyền.

Tiếp đó, tổ tuần tra sử dụng ca nô đi qua ngã ba Gia Độ (đoạn giao giữa sông Thạch Hãn và sông Hiếu) để vòng lên sông Hiếu, đoạn qua xã Gio Mai (H.Gio Linh).

Đến khoảng 1 giờ ngày 26.10, lực lượng này đã phát hiện trên sông có 3 tàu đang hút cát trái phép của ông Nguyễn Văn Tấn (BS QT-0437A), Trần Văn Linh (không có biển số) và Thái Văn Hà (không có biển số). Lúc bị bắt quả tang, trên mỗi tàu này đều đã có 20 - 30 m3 cát. Phương tiện, tang vật vụ việc đã được bàn giao lại cho Công an H.Gio Linh thụ lý.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết sắp tới lực lượng CSGT sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên đề tăng cường, kiểm tra xử lý vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật phương tiện và hoạt động khai thác, vận chuyển cát sỏi trên đường thủy nội địa theo chỉ đạo của Ban giám đốc công an tỉnh và Cục CSGT (Bộ Công an).