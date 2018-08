10 người chết và mất tích do mưa bão số 4

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng), đến 17 giờ 18.8, mưa lũ ở các địa phương đã làm 8 người chết (2 người ở Sơn La, 5 người ở Nghệ An và 1 người ở Thanh Hóa) và 2 người khác (Sơn La 1 người, Nghệ An 1 người) mất tích do lũ cuốn.