9 người chết và mất tích do mưa lũ bão số 4

Ngày 18.8, thông tin từ Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và thống kê từ các địa phương đã ghi có 7 người chết do mưa lũ ảnh hưởng từ cơn bão số 4 gây ra. Trong đó, tỉnh Nghệ An thiệt hại nhiều nhất với 4 người bị lũ cuốn trôi, tỉnh Sơn La có 2 người chết do lũ cuốn, Thanh Hoá có 1 người chết do sạt lở đất đá. Ngoài ra, tỉnh Sơn La và Nghệ An mỗi tỉnh đang có 1 người mất tích chưa tìm thấy thi thể.

Mưa bão tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hoá và Nghệ An cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản khi có 26 ngôi nhà bị sập đổ; gần 1.200 ngôi nhà bị ngập và 199 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Còn tại Nghệ An, thống kê từ các địa phương, mưa lũ đã làm 7.394 con gia súc bị chết hoặc cuốn trôi và gây thiệt hại cho 597 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Cho đến sáng nay, tỉnh Nghệ An vẫn còn một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn tỉnh bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đang huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục để các phương tiện sớm được lưu thông bình thường.