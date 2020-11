10 phát ngôn ấn tượng của đại biểu tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV

Câu chuyện khiến kỳ họp Quốc hội vừa qua thu hút sự quan tâm "tới phút cuối cùng" chính là những bàn cãi, tranh luận xung quanh việc tách luật Giao thông đường bộ sửa đổi thành 2 luật. Theo đó, Chính phủ trình thêm một dự án luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ với nội dung cơ bản là chuyển thẩm quyền quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an. Tuy nhiên, từ thảo luận tại tổ cho tới thảo luận tại nghị trường, việc tách luật và chuyển thẩm quyền không nhận được sự đồng tình từ các đại biểu Quốc hội. Thảo luận tại tổ Quốc hội, đại biểu Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) cho rằng, việc tách luật giống như một con lợn 4 chân bị xẻ thành 2 con lợn 2 chân, nghĩa là chữa lợn lành thành lợn què. Ông Sinh cũng không đồng tình việc chuyển cho Bộ Công an sát hạch, cấp giấy phép lái xe vì lý do bằng lái xe giả còn nhiều. Theo ông Sinh, nếu theo lý do này thì giờ có tiền giả thì việc in tiền cũng phải chuyển cho Bộ Công an làm. Ảnh Gia Hân