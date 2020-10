Mưa lớn ở Trung bộ, cảnh báo ngập lụt trở lại

Ngày 30.10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 30.10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to . Lượng mưa trong 6 tiếng, từ 7 - 13 giờ ngày 30.10 phổ biến từ 30 - 80 mm, riêng phía đông Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rất to, với lượng mưa 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Ở Nghệ An, lượng mưa đo ở trạm Hưng Nguyên là 148,2 mm; tại trạm Thanh Chương là 110,8 mm. Ở Hà Tĩnh, lượng mưa đo tại trạm Can Lộc là 273 mm; tại trạm Thạch Hà là 342,2 mm; khu vực TP.Hà Tĩnh là 281,4 mm; tại trạm Cẩm Xuyên là 265,8 mm…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to hết hôm nay (31.10), với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 180 mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300 mm. Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng , Quảng Nam có mưa to đến rất to, từ 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm. Do mưa lớn, lũ trên các sông dâng cao khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất . Các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình có nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.