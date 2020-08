100 cảnh sát truy bắt 21 người Trung Quốc ẩn náu ở Lào Cai

Sáng nay, 25.8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã triệt phá và truy bắt thành công nhóm người Trung Quốc đang bị truy nã, ẩn náu tại Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, lúc 15 giờ 30 phút chiều qua, 24.8, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ ở các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đột kích vào một dãy nhà cấp 4 trong khu kho bãi của Công ty Longrich, tại địa chỉ khu thương mại Kim Thành, TP.Lào Cai.