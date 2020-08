TP.HCM làm thủ tục trục xuất thêm 40 người nhập cảnh trái phép

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều tối 24.8, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết từ ngày 21.7 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và quản lý 116 người nước ngoài nhập cảnh trái phép , trong đó đã trục xuất 4 trường hợp.

Trong số 112 trường hợp đang quản lý, có 109 người Trung Quốc , 1 người Đài Loan và 2 người Campuchia.

Công an TP.HCM đang phối hợp với Sở Ngoại vụ làm thủ tục trục xuất đối với 40 người có hộ chiếu, hơn 60 trường hợp còn lại không có hộ chiếu thì Công an TP.HCM phối hợp với Sở Ngoại vụ làm việc với cơ quan ngoại giao để xác minh và cấp giấy thông hành trước khi trục xuất. Nếu trường hợp nào vi phạm pháp luật thì sẽ giữ lại để xử lý.

Lãnh đạo UBND TP.HCM lắng nghe các đơn vị báo cáo tình hình phòng chống dịch tuần qua Ảnh: HMC

Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết trong tuần qua, lực lượng công an không phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép nào.

"Cái khó của ngành công an là các trường hợp nhập cảnh trái phép sau khi cách ly xong thì đưa về công an quận, huyện phát hiện ban đầu để quản lý, chăm sóc. Những trường hợp này không thể đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng nếu có cơ sở nào có thể lưu trú, tập trung khoảng 100 người thì sẽ rất đỡ cho công an quận, huyện", ông Tài nhìn nhận và cho biết nếu không có cơ sở nào thì công an quận, huyện vẫn phải quản lý.

Trước tình trạng nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong từng đề nghị Công an TP.HCM khẩn trương phối hợp với VKSND và TAND lựa chọn một số án điểm về nhập cảnh trái phép, thực hiện thủ tục rút gọn của Bộ luật Tố tụng hình sự để sớm đưa ra truy tố, xét xử.