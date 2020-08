Trục xuất về nước hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam

Chiều 9.8, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đến lưu trú tại Quảng Nam, công an tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho bộ đội Biên phòng để tiến hành các thủ tục trục xuất về nước