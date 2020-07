Trục xuất ngay những người nhập cảnh bất hợp pháp

Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người này tháo chạy. Cơ quan chức năng tạm giữ 4 người tại TX.Điện Bàn, sau đó tiếp tục truy tìm, xác định có 17 người đang ở TP.Hội An. Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng của TP.Hội An và TX.Điện Bàn đưa 21 người TQ vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 885 (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam). Cũng theo vị lãnh đạo trên, những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt xe đi từ bắc vào nam rồi thuê khu lưu trú tại Quảng Nam để ở.