Hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Khởi tố thêm 1 bị can

Chiều 7.8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam thêm một bị can người Trung Quốc có liên quan đến vụ hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú tại Quảng Nam.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, trong quá trình mở rộng điều tra, công an tỉnh xác định bị can này có liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên đã tiến hành bắt giữ.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Nam, việc nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng con đường nào thì đến nay đơn vị vẫn đang tập trung, mở rộng điều tra để làm rõ. Về việc đưa nhận hối lộ cho người nào vẫn đang tập trung điều tra.

Bản án cho 6 kẻ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép giữa dịch Covid-19

Trước đó, chiều 18.7, nhận tin báo từ người dân, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp lực lượng chức năng TX.Điện Bàn (Quảng Nam) kiểm tra một khu lưu trú tại P.Điện Dương, phát hiện 21 người Trung Quốc đang lưu trú tại đây.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 người và bàn giao cho công an tỉnh; 17 người còn lại bỏ chạy đến TP.Hội An sau đó cũng được truy xét, đưa vào khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 (tại Trung đoàn 885, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).

Trước đó, tối 21.7, Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được 3 nghi phạm, gồm 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.