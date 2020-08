Tây Ninh: Khởi tố 5 bị can đưa người sang Campuchia trái phép

Ngày 5.8, Cơ quan an ninh điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can nằm trong đường dây đưa người sang Campuchia trái phép gồm: Lưu Vĩ Khang (19 tuổi), Nguyễn Văn Phú (19 tuổi) và Trần Hoài Phong (22 tuổi, cùng ngụ xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu).