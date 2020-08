Tây Ninh: Khởi tố 5 bị can đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 4.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hậu (19 tuổi), Hồ Văn Thãnh (tức Cọp, 33 tuổi), Trương Ngọc Danh (tức Út De, 63 tuổi), Lê Văn Qui (tức Duối, 63 tuổi) và Cao Văn Phùng (tức Khuốt, 54 tuổi, cùng ngụ xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu), để điều về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép