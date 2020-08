Lại bắt 7 người Trung Quốc tháo chạy khỏi TP.HCM, tìm đường sang Campuchia

Ngày 3.8., Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) đã đưa Bùi Văn Đoàn (40 tuổi, ngụ KP 2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cùng 7 người Trung Quốc vào khu cách ly tập trung theo quy định để phòng chống Covid-19

Theo thông tin ban đầu, tối 2.8, tại khu vực thuộc ấp Long An, xã Long Thuận (H.Bến Cầu), Công an H.Bến Cầu phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh tổ chức tuần tra phát hiện và bắt giữ Bùi Văn Đoàn đang đưa 7 người Trung Quốc đến Tây Ninh tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Bước đầu Đoàn khai nhận dùng xe ô tô 7 chỗ BS 61A- 574.03 rước 7 khách Trung Quốc ở một khách sạn tại P.Tân Kiểng, H. Nhà Bè (TP. HCM) chở lên Tây Ninh để tìm cách sang Campuchia với giá 1,4 triệu đồng. Khi đến khu vực trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Bùi Văn Đoàn cũng bị đưa đi cách ly tập trung khi chở 7 người Trung Quốc tháo chạy khỏi TP.HCM Ảnh: Ngọc Hà

Trước đó, lúc 1 giờ 45 phút ngày 30.7, tại khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận (H.Bến Cầu), Công an H.Bến Cầu phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh tuần tra, bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ TP. HCM) điều khiển xe BS 51G1- 591.10 chở 4 người Trung Quốc và Nguyễn Thanh Tuấn (38 tuổi) điều khiển xe BS 70A- 241.67, cùng với Đỗ Quốc Tiến (27 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) chở 4 người Trung Quốc tìm đường sang Campuchia.

Tìm cách đưa 8 người Trung Quốc vượt biên sang Campuchia giữa dịch Covid-19

8 người Trung Quốc bị Công an Tây Ninh bắt giữ vào rạng sáng 30.7 Ảnh: Ngọc Hà

Hiện những người liên quan đều được đưa đi cách ly tập trung; công an cũng tiến hành lấy lời khai, để làm rõ hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép

Trước đó, lúc 20 giờ 40 phút ngày 31.7, tại khu vực cột mốc thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Bình (TX.Trảng Bàng), Trạm Công an quản lý Xuất nhập cảnh Mộc Bài (thuộc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp Đồn Biên phòng Phước Chỉ (TX.Trảng Bàng) bắt giữ Võ Quang Luân (34 tuổi, ngụ xã Phước Bình) đang dẫn một người Nigeria nhập cảnh trái phép

3 người Việt đưa 8 người Trung Quốc lên Tây Ninh vào rạng sáng 30.7 cũng bị đưa đi cách ly tập trung Ảnh: Ngọc Hà

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Luân được 1 người Campuchia thuê với giá 9,3 triệu đồng để dẫn người Nigeria nhập cảnh vào Việt Nam nhưng khi vừa đến khu vực trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 1.8, tại tỉnh lộ 786 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận (H.Bến Cầu), lực lượng CSGT Công an H.Bến Cầu trên đường tuần tra phát hiện xe taxi BS 51F- 34906 chở 1 người khách nước ngoài. Công an H.Bến Cầu phối hợp Trạm Công an quản lý Xuất nhập cảnh Mộc Bài kiểm tra; người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân. Riêng tài xế Lê Minh Quý (26 tuổi, ngụ Thừa Thiên-Huế) khai chở người này ở khu vực Bệnh viện Xuyên Á (xã Thanh Phước, H.Gò Dầu) đến khu vực biên giới để tìm đường sang Campuchia.