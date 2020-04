Canh giữ Tây Nam: Chốt chặn từng mét đất

Theo đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ đội biên phòng Long An, tỉnh Long An có đường biên giới giáp ranh Vương quốc Campuchia gần 130 km. Từ đầu tháng 3, Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai, tăng cường các chốt trên biên giới để kiểm soát người qua lại biên giới, kịp thời phát hiện và phòng ngừa dịch Covid-19 qua biên giới vào nội địa. Ngoài các trạm, chốt cố định, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã triển khai 32 chốt trên biên giới, cùng với 6 tổ tuần tra lưu động trên khu vực biên giới.