Quốc hội sẽ phê chuẩn hiệp ước về hoạch định biên giới VN - Campuchia

So với dự kiến trước đó, nội dung kỳ họp đã bổ sung nhiều nội dung mới như xem xét thông qua dự án luật Sửa đổi, bổ sung điều 3 luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội; cho ý kiến luật Đầu tư (sửa đổi); luật Doanh nghiệp (sửa đổi); xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; nghe Chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của nhà nước năm 2019... Một nội dung khác là QH sẽ phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa VN và Campuchia, Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa VN và Campuchia. Theo ông Phúc, nội dung này chưa được UBTV QH cho ý kiến do Chính phủ chưa kịp chuẩn bị song vẫn dự kiến bố trí và biểu quyết vào ngày bế mạc kỳ họp, do đây là nội dung quan trọng.