TP.HCM: 2 người từ Giang Tô, Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Q.5

Bệnh nhân vừa được Bộ Y tế thông tin đã tử vong do ung thư đường máu ác tính, viêm phổi nặng và mắc Covid-19 là bệnh nhân 499.

Nhiều nhà hàng trong khu phong tỏa ở phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) cửa đóng then cài. Mọi hoạt động ra vào trong khu phong tỏa được lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt.