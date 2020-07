Vụ hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Khởi tố vụ án đưa hối lộ

Chiều 27.7, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án “tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “đưa hối lộ”. Đồng thời, tạm giữ hình sự: Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 42 tuổi, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) và Lương Thị Dung (34 tuổi, ở Trà Vinh) để mở rộng điều tra vì liên quan đường dây đưa hàng chục người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi lưu trú trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng.

Xét nghiệm 9 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp



Thông tin ban đầu, nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam từ đầu năm 2020, mặc dù hết hạn visa nhưng họ không về nước. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang xác minh, làm rõ. Nguyễn Chung Ngày 27.7, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với công an tỉnh điều tra dịch tễ 9 người TQ (6 nam, 3 nữ) lưu trú tại Nha Trang. Nhóm người TQ này bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang lưu trú tại một căn nhà trên đường Lê Văn Hưu (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang). Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm những người trên và đều có kết quả âm tính với Covid-19 Thông tin ban đầu, nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam từ đầu năm 2020, mặc dù hết hạn visa nhưng họ không về nước. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang xác minh, làm rõ. Nguyễn Chung

Trước đó, thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài, ngày 18.7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một nhóm người TQ có dấu hiệu nhập cảnh trái phép đang lưu trú tại Villa Hà My Beachside (KP.Hà My Đông A, P.Điện Dương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Trong quá trình làm việc, một số người TQ không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời bỏ trốn khỏi nơi lưu trú. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an TP.Hội An, Công an TX.Điện Bàn tổ chức truy tìm và đưa 21 người vào cơ sở cách ly tập trung.