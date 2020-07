Đà Nẵng: Bắt 3 nghi phạm đưa hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tuy kết quả xét nghiệm cho âm tính nhưng những người này vẫn được cách ly theo quy định.

Điều tra mở rộng, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an TP.Đà Nẵng xác minh thêm một số thông tin do nhóm này khai nhận. Kết quả, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện và đưa 24 người Trung Quốc lưu trú tại các quận trên địa bàn về cách ly tập trung tại khách sạn 55 - 57 đường Loseby (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tiếp đó, Công an TP.Đà Nẵng cũng đưa 5 người Trung Quốc cách ly tập trung tại Bệnh viện 199 (đường Nguyễn Công Trứ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Những người Trung Quốc này đều âm tính với Covid-19, tuy nhiên vẫn phải cách ly theo quy định.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết ngay sau khi phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lưu trú bất hợp pháp tại Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng đã xác lập chuyên án, đến nay đã bắt được 3 nghi phạm, trong đó có 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc, liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng truy xét các nghi can còn lại liên quan vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.