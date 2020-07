Hàng chục người Trung Quốc 'không biết bằng cách nào' lưu trú Quảng Nam

Chiều 19.7, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng của TP.Hội An và TX.Điện Bàn đưa 21 người TQ vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 885 (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; đóng tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ). Những người này đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm để xác định có bị nhiễm Covid-19 hay không; đồng thời, lực lượng công an đang phối hợp các địa phương truy tìm để đưa tất cả những người TQ nhập cảnh (ngoài 21 người trên) vào khu cách ly. “Những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi bắt xe đi từ bắc vào nam. Hiện phải tiến hành cách ly y tế đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, sau thời gian cách ly thì mới có hướng xử lý cụ thể. Trong quá trình cách ly, cơ quan chức năng sẽ làm việc với những người này để nắm thêm thông tin”, vị lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thông tin thêm.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay lực lượng chức năng đang tập trung lấy lời khai của những người TQ, việc họ nhập cảnh Việt Nam bằng cách nào còn phải chờ kết quả làm việc. “Do liên quan đến nhiều vấn đề nên đang giao cho anh em tập trung làm rõ”, thượng tá Long nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên , một lãnh đạo Công an TX.Điện Bàn xác nhận vụ việc được phát hiện là từ tin báo của người dân. Ngay khi nhận tin báo, công an tỉnh phối hợp công an thị xã kiểm tra, phát hiện nhóm người TQ đang lưu trú tại khối phố Hà My (P.Điện Dương). Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, cho biết những người TQ lưu trú tại TX.Điện Bàn và TP.Hội An (sát với TX.Điện Bàn). “Nghe một số anh em báo lại là họ nhập cảnh Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Việc những người TQ này làm việc trên địa bàn hay không thì chưa nắm rõ”, ông Hà nói và cho biết thêm công an đang làm việc với các cơ sở lưu trú để xác minh. Nếu cho nhóm người TQ ở mà không có giấy tờ, không khai báo với công an, thì trách nhiệm thuộc về chủ khu lưu trú.