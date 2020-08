Đường dây đưa 44 người Trung Quốc vượt biên, né kiểm soát Covid-19 vào TP.HCM

Ngày 9.8, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai, xác nhận đã ra quyết định khởi tố và thi hành bắt khẩn cấp, tạm giam đối với 2 bị can: Phùng Thế Anh (26 tuổi) trú tại thị trấn Phong Hải, H.Bảo Thằng và Vàng Xeo Soá (31 tuổi) trú tại xã Bản Lầu, H.Mường Khương, tỉnh Lào Cai về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận 2 đối tượng do Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai bàn giao, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa.

Đối tượng Phùng Thế Anh người trực tiếp lái xe đưa người Trung Quốc từ Lào Cai đi vào TP.HCM Ảnh Bắc Hà

Quá trình điều tra ban đầu, 2 đối tượng này khai đã nhận tổng cộng của các đối tượng người Trung Quốc 71.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 240 triệu đồng Việt Nam, để đưa 44 người Trung Quốc vượt biên sang Lào Ca i . Sau đó, Phùng Thế Anh tiếp tục thuê xe ô tô và chở nhóm người Trung Quốc đi vào địa bàn TP.HCM.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 16.7, tại khu vực biên giới tổ 26, P.Phố Mới, TP.Lào Cai, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với lượng lượng Cảnh sát giao thông Bộ Công an dừng xe bắt quả tang 1 ô tô chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao hồ sơ cùng 2 nghi phạm Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xoá cho Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra.

Qua đấu tranh khai thác của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xoá khai nhận có quen biết với một số đối tượng người Trung Quốc và nhận tiền của nhóm này để đưa người Trung Quốc vuợt biên vào Việt Nam né tránh các trạm kiểm soát phòng dịch Covid-19

Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xoá đã liên lạc với các đối tượng người Trung Quốc qua phần mềm gọi điện WeChat.

Do có nhà ở gần khu vực biên giới, Vàng Seo Xóa là người tiếp nhận nhóm người Trung Quốc vượt biên, sau đó đưa vào địa bàn TP.Lào Cai để Phùng Thế Anh thuê xe chở vào TP.HCM.