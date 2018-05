10.000 tỉ đồng nợ BHXH chưa DN nào bị xử lý hình sự!

Ảnh: Trung Hiếu Duy nhất cả nước chỉ có BHXH TP gửi hồ sơ Công ty Nam Phương cho cơ quan công an. Công ty này nợ hơn 27,8 tỉ đồng BHXH với thời gian dài, chủ có dấu hiệu bỏ trốn. Hồ sơ đã được gửi cho PC46 Công an TP cách đây 3 tháng và hiện bên đó đang xem xét Duy nhất cả nước chỉ có BHXH TP gửi hồ sơ Công ty Nam Phương cho cơ quan công an. Công ty này nợ hơn 27,8 tỉ đồng BHXH với thời gian dài, chủ có dấu hiệu bỏ trốn. Hồ sơ đã được gửi cho PC46 Công an TP cách đây 3 tháng và hiện bên đó đang xem xét