11 hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng rượu, bia

Trong phiên làm việc sáng 23.5, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo bà Thuý Anh, dự thảo sau khi chỉnh lý có 36 điều, ít hơn 2 điều so với dự thảo luật do Chính phủ trình và có những điểm mới cơ bản so với pháp luật hiện hành, như luật hóa hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đặc biệt, dự luật quy định độ tuổi được mua rượu, bia ; địa điểm không uống rượu, bia, địa điểm không bán rượu, bia và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý cơ sở có địa điểm không uống, không bán rượu, bia và người đứng đầu cơ quan, tổ chức và gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cụ thể, các địa điểm dự kiến không được uống và bán rượu, bia gồm: Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở hoặc khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; cơ sở bảo trợ xã hội; trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

Ảnh: Ngọc Thắng Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày dự thảo

Một số ý kiến đề nghị bổ sung chính sách liên quan đến việc áp dụng các chính sách thuế phù hợp để giảm mức tiêu thụ rượu, bia; ý kiến khác đề nghị quy định cụ thể lộ trình tăng thuế ngay trong luật và bổ sung chính sách thuế theo hướng mức thuế tương ứng với nồng độ cồn trong rượu, bia.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, lộ trình tăng thuế cũng như việc áp mức thuế suất đối với rượu, bia theo nồng độ cồn nên để pháp luật chuyên ngành về thuế quy định thì sẽ phù hợp hơn và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về thuế. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin không quy định vấn đề thuế tại dự thảo Luật.

Để phù hợp với luật Quảng cáo và tính đồng bộ của hai hình thức xúc tiến thương mại trong luật Thương mại là quảng cáo, khuyến mại, dự thảo luật đã quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, cấm khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người chưa đủ 18 tuổi và cấm sử dụng rượu từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức tại khoản 2 và khoản 3 điều 5.