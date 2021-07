1,1 triệu lao động thiếu việc làm do dịch Covid-19

Trong quý 2, cả nước có 12,8 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 (tăng thêm 3,7 triệu người so với quý 1). Trong đó có 8,5 triệu lao động bị giảm thu nhập (chiếm 66,4%); 4,3 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên (34,1%); 4,1 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh (31,8%) và 557.000 người bị mất việc (4,4%). Đáng chú ý, 75% lao động bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi từ 25 - 54. Trong quý này lao động thiếu việc làm trong độ tuổi là 1,1 triệu người, tăng 173.500 người so với quý trước. Đây cũng là quý có tỷ lệ lao động phi chính thức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, khoảng 20,9 triệu người, tăng thêm 1,4 triệu so với cùng kỳ năm 2019.