110 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch

Trong đó, đường bộ xảy ra 145 vụ, làm chết 109 người, bị thương 60 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo đánh giá, số người tử vong do tai nạn giao thông tăng so với ngày thường (27,5 người so với 22,6 người), tăng so với Tết Dương lịch 2018 (27,5 người so với 27 người). Còn xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày đầu đợt nghỉ lễ tại một số tuyến quốc lộ, tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM do số lượng phương tiện quá đông.

Hoạt động vận tải đường bộ vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng xe khách chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định diễn ra nhiều trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, nhất là các tuyến nhu cầu đi lại lớn.

Nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa cao trong khi mật độ phương tiện trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ tết tăng rất cao.