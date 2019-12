13 đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được cấp chứng nhận đăng kiểm

Trước đó, theo Ban quản lý dự án đường sắt, để được vận hành chính thức, dự án Cát Linh - Hà Đông phải được vận hành thử toàn hệ thống liên tục trong 20 ngày để đánh giá an toàn hệ thống, nghiệm thu toàn bộ dự án. Việc đánh giá chứng nhận độc lập an toàn hệ thống do Liên danh Apave-Certifier-Tricc) thực hiện.