Thuê chuyên gia nước ngoài giám sát vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Hiện, quá trình đánh giá chứng nhận an toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông đang được đơn vị tư vấn Pháp thực hiện và cơ bản đánh giá theo đúng tiêu chuẩn thế giới đã cam kết (gồm quy trình vận hành và bảo dưỡng, biểu đồ chạy tàu, quy trình xử lý sự cố, nhiệm vụ các chức danh...).

Theo ông Trường, việc quản lý vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông theo đúng tiêu chuẩn thế giới đảm bảo rằng tuyến vận hành an toàn ở mức độ rất cao. Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến đưa vào vận hành thương mại từ cuối năm 2019 , sau khi Bộ GTVT nghiệm thu sẽ bàn giao cho Metro Hà Nội vận hành khai thác.

Liên quan đến nhân sự khai thác, lãnh đạo Metro Hà Nội cho biết, sau thời gian vận hành thử toàn hệ thống, về cơ bản nhân sự Việt Nam đã đáp ứng các công việc được giao, trực tiếp vận hành 11 chuyên ngành, các chuyên gia nước ngoài chỉ giám sát.

Tuy nhiên, do đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam vận hành nên kinh nghiệm quản lý còn hạn chế. Do đó, ông Trường cho hay, để đảm bảo an toàn, Việt Nam đã thuê chuyên gia nước ngoài giám sát vận hành và chuyển giao công nghệ trong 1 năm đầu khai thác.