Tàu Cát Linh - Hà Đông lại chạy thử, vẫn chưa chốt ngày vận hành chính thức

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT, cho biết dự án đang đi vào công tác chuẩn bị các công việc để thực hiện vận hành thử toàn hiện hệ thống, dự kiến từ 1.11 tới. Quá trình vận hành thử nghiệm kéo dài trong 20 ngày, thực hiện song song với đó là công tác đánh giá an toàn.

Vận hành thử nghiệm chỉ là một phần việc phải thực hiện, sau khi tích hợp hệ thống, sẽ hoàn thiện các điều kiện để nghiệm thu và đưa vào khai thác.

Ông Vũ Hồng Phương, Quyền giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, cho biết theo báo cáo của tư vấn độc lập đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống (ACT), hiện tổng thầu Trung Quốc chưa cung cấp được đầy đủ các chứng chỉ mức độ an toàn và các kết quả thử nghiệm an toàn từ nhà sản xuất, dẫn đến chưa đủ cơ sở để tư vấn độc lập hoàn tất đánh giá an toàn đoàn tàu về hệ thống phanh điện và sức kéo.