Dự án Cát Linh - Hà Đông biết lỗ vẫn 'cố' làm: Những ai phải chịu trách nhiệm?

Chậm tiến độ, đội vốn, tổng thầu EPC chây ì, thiếu hiệu quả... là những cụm từ quen thuộc khi nói về dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Nhưng dự án vắt qua tới 4 “đời” Bộ trưởng GTVT này đã sai sót ở khâu nào, ai phải chịu trách nhiệm cụ thể từng giai đoạn, lại chưa được Bộ GTVT làm rõ.

Tháng 10.2008, Bộ GTVT có QĐ số 3163/QĐ-BGTVT giao Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt làm đại diện chủ đầu tư. Giai đoạn này, Bộ trưởng GTVT lần lượt là các ông Đào Đình Bình và Hồ Nghĩa Dũng. Tháng 4.2010, dự án động thổ, nhưng chính thức khởi công tháng 10.2011 (thời điểm này dự án đã hoàn thành 11 trụ cầu trên hồ Đống Đa và đường Hoàng Cầu...). Nhà thầu tư vấn thẩm tra, thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình là Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI).

Bên cạnh đó, Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát theo hình thức đấu thầu rộng rãi giữa các nhà thầu TQ. Cục Đường sắt VN tổ chức đấu thầu và phê duyệt trúng thầu trước khi được Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn vay TQ để thanh toán cho gói thầu này là chưa đúng quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Cục Đường sắt VN và tổng thầu đã thương thảo, ký hợp đồng với giá hợp đồng tạm tính, chưa phù hợp với quy định tại Quyết định số 1183/QĐ-BGTVT ngày 7.5.2009 của Bộ GTVT, cũng như luật Đấu thầu.

Lỗi một phần do Bộ GTVT là chủ đầu tư dự án, nhưng giai đoạn từ khi phê duyệt tới 2014, Bộ lại giao cho Cục Đường sắt VN làm chủ đầu tư, trong khi cục này yếu kinh nghiệm chuyên môn, thiếu cả về nhân lực. Chủ đầu tư thậm chí không tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc theo quy định tại điều 26, Nghị định 16.

Theo KTNN, trong báo cáo khả thi, chủ đầu tư kết luận dự án hiệu quả về mặt kinh tế là thiếu chính xác. Lý do, phương án tài chính công trình ngay từ khi lập dự án đã cho thấy khả năng phải bù lỗ rất lớn . Lưu lượng khách hàng do đơn vị tư vấn lập dự án (TEDI) giả định tính toán, phân tích hiệu quả cao hơn nhiều so với số liệu dự báo của Viện Chiến lược GTVT... Trên thực tế, những phân tích hiệu quả kinh tế từ khi lập dự án, ký hiệp định vay vốn năm 2008 đã không được chủ đầu tư là Bộ GTVT và Cục Đường sắt VN thẩm định, làm rõ trong những năm tiếp theo, cũng như chưa đề xuất phương án khai thác hiệu quả hơn.