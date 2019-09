Đường sắt nghìn tỉ Cát Linh - Hà Đông biết lỗ vẫn 'cố' làm

Việc tăng tổng mức đầu tư theo Quyết định 513/QĐ-BGTVT ngày 23.2.2016 của Bộ GTVT trong khi chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và xin chủ trương của Quốc hội (QH) về việc điều chỉnh, chưa đúng quy định của Nghị quyết số 49/2010/QH12 của QH và luật Đầu tư công (dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỉ đồng trở lên phải trình QH xem xét, quyết định chủ trương và Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đầu tư).

KTNN cho rằng, chủ đầu tư kết luận dự án hiệu quả về mặt kinh tế là thiếu chính xác. Lý do, khi phân tích tính kinh tế của dự án, chủ đầu tư không xem xét đến chi phí vận hành chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn khai thác. Phương án tài chính công trình ngay từ khi lập dự án đã cho thấy khả năng phải bù lỗ rất lớn, nhưng các bên có liên quan lại chưa đề xuất phương án khai thác hiệu quả. "Lưu lượng khách hàng do đơn vị tư vấn lập dự án giả định tính toán, phân tích hiệu quả cao hơn nhiều so với số liệu dự báo của Viện Chiến lược GTVT. Công tác lập dự toán cũng chưa tính đến việc xử lý nền đất yếu khu vực depot, dẫn đến phải điều chỉnh bổ sung trong quá trình thực hiện", kết luận của kiểm toán nêu.