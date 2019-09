'Hội chứng' đội vốn khủng

Từ những dự án khủng ngành giao thông, nhiệt điện cho đến những dự án nhỏ ở đủ mọi lĩnh vực đều có tên trong danh sách đội vốn. Thế nhưng tới thời điểm này, trách nhiệm vẫn chỉ chung chung do chủ đầu tư, do Bộ, địa phương..., nhưng chưa có ai bị xử lý.

Tình trạng đội vốn, trình giá mồi thấp sau đó thực hiện giá cao là chuyện phổ biến ở hầu khắp các công trình thuộc nhiều lĩnh vực ở VN, không chỉ những dự án lớn vài ngàn đến vài chục ngàn tỉ tăng vốn, mà hàng ngàn dự án lớn nhỏ ở các địa phương, được đầu tư từ vốn ngân sách mà người dân ít quan tâm, thiếu giám sát... Kỹ sư Vũ Thắng, nguyên Phó giám đốc, Phân viện thiết kế tổng hợp, Sở GTVT TP.HCM

Nếu so về tỷ lệ tăng vốn cũng như thời gian triển khai, dự án Cát Linh - Hà Đông chưa thấm tháp vào đâu so với một số dự án đường sắt đô thị khác, đặc biệt là tuyến số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi (Hà Nội). Theo nghiên cứu tiền khả thi năm 2002, dự án metro số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi có chiều dài 28,7 km, tổng mức đầu tư 9.197 tỉ đồng. Nhưng đến nay, tổng mức đầu tư toàn bộ dự án ước tính đã lên tới 81.537 tỉ đồng, tăng hơn 9 lần so với ban đầu.