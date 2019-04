14 tiếng truy bắt nghi can sát hại 3 người trong một gia đình

Sáng 25.4, Công an tỉnh Bình Dương thông tin toàn bộ quá trình phá án, bắt nghi can gây ra vụ thảm sát làm 3 người chết ở P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên (Bình Dương) gây rúng động dư luận. Theo đó, nghi can Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ P.Thái Hòa) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ ngay trong ngày để điều tra về hành vi giết người.