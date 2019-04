Thảm sát 3 người ở Bình Dương: Nghi can là hàng xóm, giết người trả thù

Trước đó, ngày 24.4, Cục Hình sự Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ở KP.Tân Ba (P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm tử vong 3 người trong một gia đình. Các nạn nhân được xác định gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, chủ nhà), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu bà Cúc). Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng nằm sát sông Đồng Nai và một bãi cát. Gần nhà nạn nhân là một dãy nhà trọ có hẻm thông sang nhà nạn nhân. Bà Cúc có chồng đã mất gần 10 năm nay và sinh sống với con gái Trần Thị Quỳnh Nhi bằng công việc bán nước giải khát. Khoảng 7 giờ ngày 24.4, chị Trần Minh Phương (con gái bà Cúc, sống ở gần) đi làm về qua nhà bà Cúc, thấy cửa cổng và cửa trước của căn nhà bị khóa trái nên kêu cứu hàng xóm. Những người hàng xóm và chị Phương phá cửa nhà vào trong thì phát hiện bà Cúc, Nhi và cháu Ngân đã tử vong. Thi thể các nạn nhân bị nhiều vết thương ở cổ và trên người; hiện trường bên trong bị xáo trộn. Những người sinh sống gần nhà bà Cúc cho biết khoảng 3 giờ cùng ngày nghe tiếng chó sủa dữ dội nhưng tưởng những người đi vào mua cát ở một bãi cát gần nhà bà Cúc nên không ai cảnh giác. [VIDEO] Hiện trường vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương Nhận được tin báo, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, và đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này, đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thu thập chứng cứ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng trưng cầu các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an hỗ trợ điều tra làm rõ vụ án. Ông Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng đến hiện trường động viên, thăm hỏi thân nhân gia đình nạn nhân và lực lượng điều tra phá án. Cửa phòng trọ bị cột dây kẽm bên ngoài Đến chiều 24.4, cơ quan chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân về nhà xác Bệnh viện đa khoa Bình Dương để khám nghiệm tử thi, đồng thời thu thập chứng cứ từ hiện trường vụ án. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực và kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ án. Theo những người sinh sống trong khu nhà trọ sát nhà nạn nhân, vào đêm xảy ra vụ án, một số căn phòng trọ này đã bị cột dây kẽm ở phía bên ngoài. Đến sáng, khi những người trong nhà trọ đi làm thì mới biết bị “nhốt” ở bên trong và đã đạp cửa để thoát ra thì phát hiện có nhiều phòng trọ trong dãy cũng bị cột dây kẽm tương tự. Từ dãy phòng trọ này có một lối hẹp giữa bức tường chắn thông sang nhà của nạn nhân.