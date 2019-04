Vụ thảm sát ở Bình Dương: Nghi can ra tay vô cùng tàn nhẫn

Đối tượng gây án chỉ 1 người

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, công bố một số thông tin ban đầu về vụ thảm sát.

Đại tá Chính cho biết, khoảng 7 giờ ngày 24.4, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương triển khai các lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương.