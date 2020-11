15 tỉ đồng của Tập đoàn Novaland đến tay bà con vùng lũ miền Trung

Trong 2 ngày 30 và 31.10, đại diện Tập đoàn Novaland phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình , Quảng Trị đến thăm hỏi trực tiếp, tặng quà và hỗ trợ tiền mặt đến người dân tại một số khu vực bị ảnh hưởng, chịu tổn thất nặng nề do tình trạng ngập lụt, sạt lở…

Tại Thừa Thiên-Huế, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền mặt (10 triệu đồng/hộ có người thân thiệt mạng, 15 triệu đồng/hộ nhà sập , lũ cuốn trôi) đến các hộ dân thiệt hại nặng do bão lụt, sạt lở. Ở TT.Thuận An (H.Phú Vang), đoàn đã thăm hỏi động viên và tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Bé (45 tuổi, ở thôn Tân Dương) bị sập nhà hoàn toàn do cơn bão số 5, cùng gia đình ông Nguyễn Hoanh (67 tuổi). Nhận 15 triệu đồng, ông Nguyễn Hoanh chia sẻ: “Cơn lũ vừa qua cuốn mất căn nhà gỗ tạm của tui, nên hiện đang phải sống tạm trong góc nhà của hàng xóm. Tuổi cao không làm gì được nên sống nhờ vào số tiền các con cho. Có khoản hỗ trợ này, tui sẽ huy động thêm con cái đóng góp để xây nhà cửa lại để ở và thờ tự ông bà tổ tiên”.