19 tuổi, cầm đầu nhóm đưa ma túy từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ

Cầm đầu, điều hành đường dây này là một nam thanh niên thư sinh trẻ tuổi, điển trai. Các nghi can trong nhóm đều là thế hệ 9X, chủ yếu dùng mạng xã hội để kết nối với nhau.

Đáng chú ý, đường dây này tập trung mời gọi khách hàng giới thiệu loại ma túy tổng hợp mới ( hồng phiến mới) nên chỉ trong thời gian ngắn đã mở rộng mạng lưới nhờ hàng độc, lạ.

Cứ khoảng 7 - 10 ngày, cả nhóm đã bán hết hàng nên thường đặt hàng đưa qua cửa khẩu Lao Bảo , phân công nhau đi xe khách lên biên giới lấy và mang về Đà Nẵng.

Từ trái sang: Nguyễn Văn Khánh, Võ Trường An và Nguyễn Hồ Đức Dũng Ảnh: N.T

Sau thời gian mật phục theo dõi, khuya 25.6, tại ngã ba Tôn Thất Tùng - Lê Đình Lý (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê), Công an Q.Thanh Khê bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi, ngụ xã Tân Liên, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) mang theo 6 viên hồng phiến mới.

Gần 200 viên hồng phiến mới bị thu giữ Ảnh: N.T

Đến rạng sáng 26.6, công an quận ập vào phòng 302 nhà nghỉ Lusa (đường Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê), bắt nghi can cầm đầu là Nguyễn Văn Thành (19 tuổi, ngụ xã Cam Thành), Nguyễn Hồ Đức Dũng (ngụ xã Cam An, cùng H.Cam Lộ), Võ Trường An (cùng 22 tuổi, ngụ P.Đông Lương, TP.Đông Hà, cùng tỉnh Quảng Trị). Lúc này, cả 3 đang phân chia ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 173 viên hồng phiến mới, 3 điện thoại, 3 xe máy và một số dụng cụ sử dụng ma túy.