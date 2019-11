2 ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ: Sở Y tế TP.HCM kết luận gì?

Thành phần Hội đồng chuyên môn bao gồm các chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực có liên quan như: Gây mê hồi sức, cấp cứu, hồi sức tích cực chống độc và phẫu thuật thẩm mỹ.

Đối với sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas , Hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân V.N.A.T (33 tuổi) sau phẫu thuật đặt túi nâng ngực ngày 17.10 vì các lý do: Suy hô hấp do tràn khí dưới da, tràn khí màng phổi ngạt dẫn đến ngừng tim; Rối loạn nhịp tim nặng do block dẫn truyền ở trong tim trên người bệnh có nhịp xoang chậm trước mổ.