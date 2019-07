2 cựu công an lãnh án tù vì gây thương tích dẫn đến chết người

Ngày 10.7, TAND Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 cựu công an Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an P.Phước Thới, Q.Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên Công an Q.Ô Môn) mỗi bị cáo 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích . Đồng thời buộc 2 bị cáo bồi thường số tiền gần 150 triệu đồng về tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Do vậy, lực lượng làm nhiệm vụ đã mời anh Hiếu và đưa phương tiện vi phạm về trụ sở Công an P.Phước Thới để xử lý. Tại đây, anh Hiếu không chịu ký vào biên bản. Lúc này, Bùi Đức Nghĩa bức xúc, dùng tay đánh vào mặt anh Hiếu hai cái khiến nạn nhân té ngã. Sau đó, Nghĩa tiếp tục dùng chân đá và đạp mạnh vào bụng anh Hiếu và được tổ tuần tra can ngăn. Nghĩa tiếp tục dùng dép đánh vào mặt và yêu cầu anh Hiếu ra về. Lúc này anh Hiếu không chịu về nên Nguyễn Tuấn Anh kéo ra cổng trụ sở công an phường.

Tại đây, Nghĩa dùng tay đánh vào mặt, lên gối vào bụng anh Hiếu. Khi anh Hiếu bước sang đường, ôm bụng và hăm dọa đánh Nguyễn Tuấn Anh thì Tuấn Anh dùng chân đá vào đùi và hông anh Hiếu làm anh Hiếu ngã quỵ xuống đường.

Tổ tuần tra phát hiện vụ việc nên đến can ngăn. Anh Hiếu đi sang tiệm Internet gần đó, nằm ngủ trước cửa.

Đến 5 giờ ngày 10.8.2018, anh Hiếu gọi cho bạn nhờ chở đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Đến rạng sáng 13.8.2018, anh Hiếu tử vong . Sau đó cha anh Hiếu làm đơn gửi đến cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ vụ việc.

Theo kết luận giám định định số 26 ngày 11.9.2018 của Trung tâm pháp y (Sở Y tế TP.Cần Thơ), nạn nhân tử vong do tác động ngoại lực vào phần bụng và hông sườn phải gây nên tổn thương,

Tại tòa, đại diện VKS nhận định có đủ chứng cứ khẳng định 2 cựu công an Nghĩa và Tuấn Anh đã trực tiếp gây thương tích cho bị hại, dẫn đến bị hại tử vong nên đã đề nghị HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo với mức án từ 8 - 9 năm tù.