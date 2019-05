2 người chết do mưa lũ, sạt lở đất

Ngày 29.5, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết mưa lớn liên tiế p trong những ngày qua đã làm 2 người chết và 1 người bị thương.

Cụ thể, mưa to gây lũ lớn tại xã Thế Dục (H.Nguyên Bình, Cao Bằng) đã làm 1 người chết do bị lũ cuốn trôi, 14 nhà dân và 255 ha lúa, hoa màu bị ngập. Tại xã Quang Minh (H.Bắc Quang, Hà Giang), mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất trúng nhà dân khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Mưa to và giông lốc xảy ra trong đêm 28.5 tại khắp các huyện Trấn Yên, Văn Yên và TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Theo thống kê đến chiều 29.5, mưa giông đã làm tốc mái 138 nhà dân, 26 ha hoa màu và cây công nghiệp bị gãy đổ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 29.5, mưa lớn vẫn được ghi nhận ở khắp các tỉnh miền núi phía bắc, lượng mưa phổ biến từ 30 - 80 mm. Đặc biệt, nhiều khu vực có mưa rất lớn như Lai Châu, lượng mưa đo tại Mường Tè là 140 mm, tại Sìn Hồ là 105 mm. Ở Điện Biên, lượng mưa đo tại Mường Lay lên tới 122 mm; Phù Yên (Sơn La) có mưa 105 mm.