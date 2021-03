2 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Nghệ An

Ngày 18.3, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bàn giao 2 người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc, bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung cho lực lượng Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 17.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của Công an H.Hưng Nguyên (Nghệ An) về việc đề nghị truy tìm 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khi đang trong thời gian thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung trên địa bàn.

2 người này là Zhu Bing Zhan (26 tuổi) và Huang Chao Xiang Xiang (27 tuổi), nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ trước đó.

Nhận được lời đề nghị trên, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh lập tức tăng cường lực lượng chốt chặn trên các trục đường chính để kiểm soát các phương tiện có biểu hiện nghi vấn.

Tài xế xe ô tô cùng 2 người Trung Quốc được Công an tỉnh Hà Tĩnh bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra Ảnh Ngà Cường

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô mang biển số 51G - 869.32 do tài Phan Thành Trung (36 tuổi, ngụ tại TX.Gò Công, Tiền Giang) điều khiển chạy trên QL 1A (đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 2 người Trung Quốc mà Công an H.Hưng Nguyên đang truy tìm nên tiến hành bắt giữ