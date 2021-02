Quảng Trị: Truy tìm tài xế 'chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép' trốn khỏi khu cách ly

Tối 2.2, Công an TX.Quảng Trị (Quảng Trị) vừa có thông báo gửi các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố trong tỉnh Quảng Trị về việc truy tìm Lê Minh Xuyên (31 tuổi, trú xã Long Thạch, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung Covid-19.