911 Đà Nẵng bắt ô tô chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trước đó, chiều 29.1, tổ công tác số 3 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ ở khu vực đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu), phát hiện ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quách Nguyện (36 tuổi, quê An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện.