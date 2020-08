Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Hé lộ đường đi của nhóm người Trung Quốc

Ngày 19.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết “hành trình” vượt biên từ Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam của Chen Xian Fa (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã được bị can khai nhận, cho thấy chuyện nhập cảnh khá dễ dàng…