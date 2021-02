Đồng Tháp: Xét xử lưu động vụ đưa người nhập cảnh trái phép

Trong 3 ngày: 14, 22 và 23.9.2020, Tưa và Mẩn đã tổ chức đưa 6 lượt người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới thuộc xã Thường Thới Hậu A, H.Hồng Ngự để thu lợi bất chính 36 triệu đồng. Tưa có vai trò liên hệ tìm người có nhu cầu qua lại biên giới trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, còn Mẩn là người trực tiếp dùng xuồng đưa người xuất cảnh, nhập cảnh vào ban đêm.

Tối ngày 23.9, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới để phòng, chống dịch Covid-19 , lực lượng của Đồn Biên phòng Cầu Muống (H.Hồng Ngự) đã phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam do Tưa và Mẩn tổ chức thực hiện. Sau khi điều tra, lực lượng biên phòng đã chuyển hồ sơ sang công an xử lý. Đến tháng 11.2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can, bắt tạm giam Tưa và Mẩn.