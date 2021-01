Bắt thêm 2 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Chiều 9.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can Trương Chí Tài (30 tuổi) và Lê Văn Dinh (31 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Bình, H.An Phú, An Giang) để điều tra về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Như Thanh Niên thông tin, Phan Phi Hùng là người móc nối với các đối tượng bên Campuchia và Tài, Dinh, Hập, Út để đưa nhóm bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 1.440 và một số người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi chở đến các địa điểm người nhập cảnh yêu cầu.

Chiều 23.12.2020, Hùng được đối tượng bên Campuchia điện thoại thông báo có 9 khách từ Campuchia về Việt Nam vào sáng sớm 24.12.2020 để đi TP.Châu Đốc và TP.HCM. Sau đó, Hùng gọi điện cho Tài, Dinh, Hập, Út và kêu Út kiếm thêm 1 ô tô 7 chỗ để chở khách. Khi khách vừa nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì Tài và Dinh đón, sau đó chở về nhà của Hập. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Tài và Dinh còn đóng vai trò canh đường nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trong 9 người nhập cảnh trái phép đã có 4 trường hợp mắc Covid-19, gồm các BN 1440, 1451, 1452 và 1453.

Đến nay, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

* Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cùng ngày cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Kiệt (44 tuổi, ngụ xã Khánh An, H.An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Khoảng 3 giờ ngày 29.12.2020, tại khu vực ấp Tân Khánh, TT.Long Bình, H.An Phú, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an H.An Phú bắt quả tang Kiệt đang tổ chức đưa Trịnh Thị Chinh (28 tuổi, ngụ Bắc Ninh) và Trần Thị Nhung (26 tuổi, ngụ Hà Nội) xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận có quen một người tên Mỹ bên Campuchia. Chiều 28.12.2020, Mỹ câu móc với Kiệt đưa 2 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với tiền công 500.000 đồng/người. Kiệt đồng ý và được Mỹ cho số điện thoại của Chinh để liên hệ. Khoảng 3 giờ ngày 29.12.2020, Kiệt hướng dẫn Chinh và Nhung đón taxi từ TP.Châu Đốc (An Giang) đến TT.Long Bình, sau đó Kiệt sẽ đón và đưa cả 2 ra bến sông để sang Campuchia. Tuy nhiên, Kiệt chưa kịp giao khách cho Mỹ để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang.