Xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép

Sáng 8.1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết rút kinh nghiệm 1 năm phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội. Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, đề nghị từ nay đến hết tháng 2, Bộ Quốc phòng không điều tiết người nhập cảnh qua sân bay Nội Bài về cách ly tại các địa điểm trên địa bàn thủ đô, nhằm phòng ngừa tốt nhất các tình huống xấu về dịch bệnh. Theo Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô, trong tổ chức cách ly có nhiều đối tượng rất khó khăn như người già, trẻ em, những người có hoàn cảnh khó khăn… nhưng vẫn phải đóng phí. Do đó, ông đề nghị Bộ Quốc phòng, Thủ tướng nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ, miễn phí cho nhóm đối tượng này.

Tại hội nghị, thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý nguy cơ dịch bùng phát trở lại là rất cao do nguồn lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài, và đặc biệt là qua các đối tượng nhập cảnh trái phép không được phát hiện kịp thời. Theo ông Đơn, từ nay tới Tết Nguyên đán , có thể sẽ có hàng chục, hàng trăm ngàn người đi làm ăn xa từ nước ngoài mong muốn trở về nước, nhất là từ các nước như Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, Singapore. Do đó, việc ngăn chặn những đối tượng nhập cảnh trái phép về quê ăn tết ngày càng phức tạp.

Vì vậy, ông Đơn chỉ đạo Bộ đội biên phòng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát biên giới, chốt chặn đường mòn lối mở , ngăn chặn hoạt động xâm nhập trái phép và các hoạt động tội phạm, giữ ổn định an ninh, xã hội khu vực vùng biên. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh lực lượng biên phòng cần tích cực tham mưu trong việc bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhập cảnh trái phép, nếu cần thiết sẽ khởi tố.

Bắt tạm giam 3 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Tối 8.1, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, gồm: Phan Phi Hùng (42 tuổi), Phạm Thanh Hập (26 tuổi) và Trang Văn Út (32 tuổi, cùng ngụ H.An Phú, An Giang). Theo kết quả điều tra ban đầu, Hùng là người đã móc nối với một số người bên Campuchia và Trương Chí Tài, Lê Văn Dinh, Trang Văn Út và Phạm Tanh Hập để đưa một nhóm người nhập cảnh phép về Việt Nam.