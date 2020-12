Cảnh báo làn sóng Covid-19 từ đường mòn, lối mở

Liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại Đà Nẵng rạng sáng qua 27.12 Ảnh: Nguyễn Tú Rạng sáng 27.12, Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) làm nhiệm vụ ở đường dẫn hầm Hải Vân (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) dừng kiểm tra ô tô 7 chỗ BS 17A-178.43 chạy hướng bắc - nam vừa ra khỏi hầm. Trên xe, ngoài tài xế Đinh Xuân Hiền (29 tuổi) và Đinh Công Quân (31 tuổi, cùng ngụ Thái Bình) còn có 4 người Trung Quốc gồm: Huang Zhi Ming, Yang Xiao Yu (cùng 29 tuổi), Wang Chen (23 tuổi), Wu Sia Wen (25 tuổi). 4 người Trung Quốc này có thẻ căn cước công dân, nhưng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh Việt Nam hợp pháp. Tài xế Hiền khai nhận đón 4 người Trung Quốc ở khu vực cách sân bay Nội Bài khoảng 2 km, chở vào TP.HCM với giá 20 triệu đồng. Trạm CSGT Hòa Hiệp đã bàn giao nhóm người Trung Quốc cho Công an Q.Liên Chiểu tiếp tục điều tra hành vi nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 21.12, Trạm CSGT Hòa Hiệp cũng bắt ô tô do Trần Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ Hưng Yên) chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Bước đầu, tài xế khai chở nhóm người này từ Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng/người. Ngay sau đó, tài xế và nhóm người Trung Quốc được xét nghiệm Covid-19 và đưa đi cách ly tập trung tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Sơn Trà). Tuy nhiên, đến tối 26.12, tài xế Trần Anh Tuấn được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại khách sạn trên. Nguyễn Tú